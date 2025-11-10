Более 20 человек эвакуировали в Феодосии из-за пожара в жилом доме

В Феодосии из-за пожара в многоквартирном доме эвакуировали более 20 человек, сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.
Сегодня днем в поселке городского типа Щебетовка произошел пожар в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома. Благодаря оперативным действиям пожарных, удалось спасти человека, который оказался в огненной ловушке. Мужчину вывели на улицу с использованием самоспасателя.
Кроме того, из подъезда были эвакуированы еще 20 человек, включая троих детей. Пожар удалось потушить на площади 15 квадратных метров. Причины возгорания будут установлены экспертами-дознавателями.