Более 20 человек эвакуировали в Феодосии из-за пожара в жилом доме

Сегодня днем в поселке городского типа Щебетовка произошел пожар в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома. Благодаря оперативным действиям пожарных, удалось спасти человека, который оказался в огненной ловушке. Мужчину вывели на улицу с использованием самоспасателя.