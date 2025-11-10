В Нижнем Тагиле стая собак едва не растерзала школьницу

В Нижнем Тагиле на ученицу школы № 1 напала стая собак. Девочка отправилась на занятия в районе улицы Высокогорская. Затем она встретила животных. Об этом сообщает телеграм-канал «Инцидент Нижний Тагил».
— Неожиданно на нее из второго подъезда выскочила стая собак, накинулись. Ребенка лишь чудом удалось спасти случайно проходящему в этот момент мимо мужчине, — сказано в посте.
Также тагильчанка уверяет, что после случившегося они были вынуждены обратиться к медикам. Девочке назначили уколы от бешенства.
Женщина уточняет, что эти агрессивные собаки продолжают жить в подъезде дома на Высокогорской, 31. Их подкармливают сердобольные тагильчане.