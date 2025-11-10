Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дом в Соликамске, где обрушилась кровля, будет отремонтирован

Сегодня комиссия обследовала многоквартирный дом в Соликамске по ул. Володарского, 23, где вчера произошло обрушение перекрытий. Как сообщает мэр Соликамска Александр Русанов в своем телеграм-канале, для обследования кровли и чердачных перекрытий была привлечена специализированная организация.

Источник: телеграм-канал Александра Русанова

«По итогам заседания комиссии по ЧС было принято решение выделить дополнительные средства из резервного фонда бюджета округа для проведения в сжатые сроки всех необходимых работ по ремонту кровли и перекрытий», — написал чиновник. По его словам, собственники квартир отказались переезжать в маневренный фонд, который им был предложен.

Напомним, обрушение произошло 8 ноября в одной из квартир двухэтажного дома 1954 года постройки. Во время обрушения никто не пострадал, но жильцам запретили возвращаться в свои квартиры. Всего в доме 15 квартир.