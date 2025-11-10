Дом в Соликамске, где обрушилась кровля, будет отремонтирован

«По итогам заседания комиссии по ЧС было принято решение выделить дополнительные средства из резервного фонда бюджета округа для проведения в сжатые сроки всех необходимых работ по ремонту кровли и перекрытий», — написал чиновник. По его словам, собственники квартир отказались переезжать в маневренный фонд, который им был предложен.
Напомним, обрушение произошло 8 ноября в одной из квартир двухэтажного дома 1954 года постройки. Во время обрушения никто не пострадал, но жильцам запретили возвращаться в свои квартиры. Всего в доме 15 квартир.