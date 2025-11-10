8 человек погибли при взрыве автомобиля в столице Индии

Природа взрыва пока не установлена. Однако к расследованию немедленно подключились ключевые федеральные структуры: Национальное агентство расследований (NIA), ведущее антитеррористическое ведомство Индии, и Национальная гвардия безопасности (NSG).

Комиссар полиции Дели провел брифинг для министра внутренних дел Амита Шаха, который также связался с главами NIA и Бюро разведки. Ранее в этот же день в Фаридабаде, который расположен всего в 50 км от Дели, была обнаружена огромная партия взрывчатых веществ весом 2.9 тонны.