8 человек погибли при взрыве автомобиля в столице Индии

Восемь человек погибли и 24 получили ранения в результате мощного взрыва, прогремевшего вечером в автомобиле рядом с историческим Красным фортом в Дели. Информацию о жертвах подтвердили в больнице Лок Наяк (LNJP), куда были доставлены пострадавшие. Об этом сообщает индийский телеканал NDTV.
Российские дипломаты в настоящее время выясняют, есть ли среди пострадавших граждане РФ, пишет ТАСС.
По данным полиции Дели, взрыв был «очень мощным». Инцидент произошел недалеко от первого входа на станцию метро «Красный форт». Взрывная волна повредила еще три-четыре автомобиля, стоявшие рядом, и оставила на месте происшествия полностью искореженный остов машины, что видно на кадрах с места событий.
Взрыв произошел в оживленном туристическом районе Старого Дели, который традиционно привлекает большое число гостей. На место ЧП были немедленно направлены около 20 пожарных расчетов.
Полиция оцепила весь район, на месте происшествия работают эксперты.
Природа взрыва пока не установлена. Однако к расследованию немедленно подключились ключевые федеральные структуры: Национальное агентство расследований (NIA), ведущее антитеррористическое ведомство Индии, и Национальная гвардия безопасности (NSG).
Комиссар полиции Дели провел брифинг для министра внутренних дел Амита Шаха, который также связался с главами NIA и Бюро разведки. Ранее в этот же день в Фаридабаде, который расположен всего в 50 км от Дели, была обнаружена огромная партия взрывчатых веществ весом 2.9 тонны.