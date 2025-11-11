Тепловоз сошел с рельсов на железнодорожной станции Волховстрой-1 в Ленобласти

По предварительным данным, на подъездных путях ООО «ВРС-Центр» тепловоз в сцепке с порожним полувагоном сошел с рельсов при подготовке к маневровым работам. Опрокидывания удалось избежать. Пострадавших нет, график движения поездов не нарушен, уточнили в прокуратуре.
Сейчас на месте работает Волховстроевский транспортный прокурор. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее «Ъ Северо-Запад» писал о задержании четырех пассажирских поездов из-за схода вагонов на станции Янега в Ленобласти в ночь на 10 ноября. Также сообщалось о похожем инциденте со сходом с рельсов пяти цистерн с мазутом около ж/д станции Апатиты в Мурманской области.