Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе Магнитогорск — Ира в Башкирии временно ограничат движение

В Баймакском районе 11 ноября перекроют дорогу из-за взрывных работ.

Источник: Комсомольская правда

В Баймакском районе Башкирии 11 ноября планируется временное ограничение движения на участке автодороги Магнитогорск — Ира. С 12:00 до 16:00 дорога будет полностью закрыта для всех видов транспорта в районе деревни Калинино.

Как пояснили в министерстве транспорта республики, это связано с проведением взрывных работ на данном участке. В ведомстве призвали жителей региона учитывать эту информацию при планировании поездок.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.