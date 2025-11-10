На трассе Магнитогорск — Ира в Башкирии временно ограничат движение

В Баймакском районе Башкирии 11 ноября планируется временное ограничение движения на участке автодороги Магнитогорск — Ира. С 12:00 до 16:00 дорога будет полностью закрыта для всех видов транспорта в районе деревни Калинино.
Как пояснили в министерстве транспорта республики, это связано с проведением взрывных работ на данном участке. В ведомстве призвали жителей региона учитывать эту информацию при планировании поездок.
