Жительница Уфы погибла под колесами авто

Вечером 10 ноября в Уфе на улице Степана Кувыкина произошло ДТП со смертельным исходом. Как рассказали в столичной Госавтоинспекции, автомобиль «Датсун ОН-ДО», двигаясь в направлении улицы Софьи Перовской, сбил женщину, переходившую дорогу в неустановленном месте.
После столкновения уфимку отбросило на встречную полосу, где пострадавшую сбил автомобиль «Фольксваген Гольф». В результате полученных травм женщина 50−55 лет скончалась на месте происшествия.
Сотрудники ГАИ в настоящее время работают на месте аварии, уточняя все обстоятельства случившегося.
