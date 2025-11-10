Ричмонд
Жительница Уфы погибла под колесами авто

В Уфе автомобили сбили женщину, переходившую дорогу в неположенном месте.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 10 ноября в Уфе на улице Степана Кувыкина произошло ДТП со смертельным исходом. Как рассказали в столичной Госавтоинспекции, автомобиль «Датсун ОН-ДО», двигаясь в направлении улицы Софьи Перовской, сбил женщину, переходившую дорогу в неустановленном месте.

После столкновения уфимку отбросило на встречную полосу, где пострадавшую сбил автомобиль «Фольксваген Гольф». В результате полученных травм женщина 50−55 лет скончалась на месте происшествия.

Сотрудники ГАИ в настоящее время работают на месте аварии, уточняя все обстоятельства случившегося.

