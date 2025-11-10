Ричмонд
Бобры устроили подтопление возле Ишимбая, забив трубы ветками

Трудолюбивые грызуны создали потоп на объездной дороге под Ишимбаем.

Источник: Комсомольская правда

В окрестностях Ишимбая местные бобры стали причиной подтопления территории. Как сообщает Mash, животные за ночное время забили несколько водопропускных труб ветками, которые использовали для строительства своей плотины.

Работали грызуны преимущественно в темное время суток, поэтому о их деятельности стало известно только после возникновения чрезвычайной ситуации. На опубликованных кадрах видно, что вода из перекрытых труб вышла за пределы объездной дороги, создавая подтопление прилегающей местности.

