Около 100 г мефедрона изъято у двух мужчин на юге Москвы

«В результате отработки оперативной информации сотрудники ОНК УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве в Шипиловском проезде задержали 27-летнего жителя столицы и 24-летнего жителя Республики Марий Эл. В ходе личного досмотра у задержанных был обнаружен и изъят пакет с веществом, которое, согласно результатам исследования, содержит наркотическое средство — мефедрон — общей массой около 100 г. При обследовании места проживания 27-летнего фигуранта полицейскими обнаружены и изъяты восемь свертков с веществами, электронные весы и упаковочный материал. Изъятое направлено на экспертизу», — рассказали в пресс-службе.