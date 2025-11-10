Около 100 г мефедрона изъято у двух мужчин на юге Москвы

«В результате отработки оперативной информации сотрудники ОНК УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве в Шипиловском проезде задержали 27-летнего жителя столицы и 24-летнего жителя Республики Марий Эл. В ходе личного досмотра у задержанных был обнаружен и изъят пакет с веществом, которое, согласно результатам исследования, содержит наркотическое средство — мефедрон — общей массой около 100 г. При обследовании места проживания 27-летнего фигуранта полицейскими обнаружены и изъяты восемь свертков с веществами, электронные весы и упаковочный материал. Изъятое направлено на экспертизу», — рассказали в пресс-службе.
По данному факту следователем отдела МВД России по району Орехово-Борисово Южное возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу.