Водитель «Арзамасского хлеба» умер за рулем во время доставки продукции

Утром 9 ноября водитель выехал с территории предприятия, чтобы развезти хлебобулочные изделия по торговым точкам. После одной из остановок шофер вернулся в машину, отъехал около 50 метров и остановился на перекрестке. Очевидцы заметили, что мужчина долгое время не выходил из кабины и сидел, склонив голову к стеклу. Они вызвали скорую помощь и сообщили о случившемся сотрудникам магазина. Прибывшие медики констатировали смерть водителя. Как отметил руководитель Гострудинспекции в Нижегородской области Илья Мошес, в соответствии с трудовым законодательством начато расследование несчастного случая на производстве. Его целью станет установление всех обстоятельств и причин произошедшего.