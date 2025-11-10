«Салават Юлаев» уступил «Ладе» в домашнем матче КХЛ

В матче регулярного чемпионата КХЛ уфимский «Салават Юлаев» потерпел домашнее поражение от тольяттинской «Лады» со счетом 3:5.
Хозяева начали встречу активно, создавая давление у ворот соперника. На восьмой минуте уфимцы получили возможность играть в большинстве, однако именно в этот момент гости сумели открыть счет. В дальнейшем тольяттинцам удалось перехватить инициативу. Шелдон Ремпал, дебютировавший после возвращения в команду, предпринял несколько опасных бросков, но вратарь «Лады» уверенно парировал все атаки. Перед перерывом гости реализовали свое большинство, однако за 36 секунд до сирены Джеку Родуолду после передач Девина Броссо и Ремпала удалось сократить отставание.
Во втором периоде игра стала более сдержанной. Первое звено уфимцев продолжало создавать моменты, но голкипер гостей надежно действовал на последнем рубеже. В середине периода Григорию Панину удалось сравнять счет точным броском с неудобной руки. Однако уже через минуту «Лада» вновь вышла вперед. До конца периода уфимцам дважды пришлось играть в меньшинстве, где Семён Вязовой проявил надежность.
В заключительной трети встречи «Салават Юлаев» предпринял попытку отыграться. Сначала Броссо опасно бросил в касание, затем Ярослав Цулыгин подключился к атаке, но отличиться не сумел. На 50-й минуте Егору Сучкову удалось сравнять счет после броска Алексея Василевского. После этого уфимцам пришлось четыре минуты обороняться в меньшинстве, где Василевский несколько раз принял броски на себя, а Вязовой совершил ключевые сейвы. Уже при равных составах за 22 секунды до финальной сирены «Лада» забила победный гол в контратаке, а затем поразила и пустые ворота.
