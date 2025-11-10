«Салават Юлаев» уступил «Ладе» в домашнем матче КХЛ

В заключительной трети встречи «Салават Юлаев» предпринял попытку отыграться. Сначала Броссо опасно бросил в касание, затем Ярослав Цулыгин подключился к атаке, но отличиться не сумел. На 50-й минуте Егору Сучкову удалось сравнять счет после броска Алексея Василевского. После этого уфимцам пришлось четыре минуты обороняться в меньшинстве, где Василевский несколько раз принял броски на себя, а Вязовой совершил ключевые сейвы. Уже при равных составах за 22 секунды до финальной сирены «Лада» забила победный гол в контратаке, а затем поразила и пустые ворота.