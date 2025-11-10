В Британии забили тревогу из-за приближающейся ядерной гонки вооружений

Как пишет издание, современное наращивание ядерного потенциала опаснее холодной войны.
Современные ядерные возможности потенциально опаснее времен холодной войны. Сейчас растет угроза применения такого оружия в мире, сообщили британские СМИ.
«Современное наращивание ядерного потенциала даже опаснее, чем времена холодной войны по двум основным причинам. Во-первых, растет угроза распространения ядерного оружия. Причина тому конфликт между ядерной Россией и неядерной Украиной», — пишет Financial Times. Среди потенциальных новых ядерных государств издание назвало Саудовскую Аравию, Южную Корею, Японию, Польшу и Германию.
Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия предупреждала западные страны об испытаниях ракеты «Буревестник» и торпеды «Посейдон» еще семь лет назад. Однако тогда этой информации не поверили.