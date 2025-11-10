Ричмонд
В ДНР двух наемников из Колумбии приговорили к 13 годам строгого режима

Иностранцы, по версии следствия, воевали в рядах ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Суд в Донецкой Народной Республике назначил по 13 лет колонии двум гражданам Колумбии, признав их виновными в наемничестве, сообщили в УФСБ РФ по региону.

«Верховный суд ДНР признал виновным Хосе Арона Медина Аранду и Александера Анте в совершении преступления по части 3 статьи 359 УК России “Наемничество”», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Сообщается, что срок осужденные будут отбывать в колонии строгого режима.

По версии следствия, колумбийцы в ноябре 2023 года приехали на Украину и заключили там контракт с 49-м отдельным штурмовым батальоном «Карпатская сечь» ВСУ. До июля 2024 года они принимали участие в боевых действиях против России. Впоследствии их экстрадировали в РФ из Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что Херсонский облсуд признал виновным гражданина Армении Армена Баляна в участии в боевых действиях на стороне украинской армии в качестве наёмного бойца.