В ДНР двух наемников из Колумбии приговорили к 13 годам строгого режима

Суд в Донецкой Народной Республике назначил по 13 лет колонии двум гражданам Колумбии, признав их виновными в наемничестве, сообщили в УФСБ РФ по региону.
«Верховный суд ДНР признал виновным Хосе Арона Медина Аранду и Александера Анте в совершении преступления по части 3 статьи 359 УК России “Наемничество”», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.
Сообщается, что срок осужденные будут отбывать в колонии строгого режима.
По версии следствия, колумбийцы в ноябре 2023 года приехали на Украину и заключили там контракт с 49-м отдельным штурмовым батальоном «Карпатская сечь» ВСУ. До июля 2024 года они принимали участие в боевых действиях против России. Впоследствии их экстрадировали в РФ из Венесуэлы.
Ранее сообщалось, что Херсонский облсуд признал виновным гражданина Армении Армена Баляна в участии в боевых действиях на стороне украинской армии в качестве наёмного бойца.