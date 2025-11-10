Ричмонд
Около 800 человек эвакуировались из ТЦ «Мир» в Уфе

В уфимском ТЦ «Мир» произошла массовая эвакуация.

Источник: Комсомольская правда

В торгово-развлекательном центре «Мир» в Уфе сработала автоматическая пожарная сигнализация. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, сигнал поступил с первого этажа здания.

На место оперативно прибыли пожарные расчёты. Специалисты обследовали все помещения торгового центра, но признаков возгорания не обнаружили. Выяснилось, что причиной срабатывания сигнализации стало приготовление пищи в одном из кафе на первом этаже.

Сотрудники торгового центра организовали эвакуацию примерно 800 человек, находившихся в здании. В результате происшествия никто не пострадал.

