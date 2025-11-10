Застрявший в пещере вниз головой альпинист умер, увидев ангелов и демонов

Прибывшие специалисты установили, что единственным способом вытащить его было расширить тоннель с помощью отбойного молотка, что могло привести к серьёзным травмам, но другого выхода не было. Пока спасатели работали, состояние мужчины стремительно ухудшалось. Он периодически приходил в сознание, и, как отмечают очевидцы, говорил о том, что видит «ангелов и демонов» вокруг.