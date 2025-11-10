Захарова объяснила подделку речи Трампа

Ранее гендиректор BBC Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс объявили о своей отставке после критики, связанной с искажением речи президента США в документальной программе Panorama, передает деловое издание «Взгляд». Как сообщила газета Telegraph, в 2024 году телеканал представил высказывания Трампа, сделанные им в 2021 году, так, что создалось впечатление его одобрения беспорядков в Капитолии. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала BBC фейковым изданием, пишет RT. При этом американский президент охарактеризовал журналистов корпорации как «коррумпированных», а ее руководство — как «нечестное».