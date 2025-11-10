Ричмонд
Постпред РФ в Вене ответил на вопрос о сроках начала Россией ядерных испытаний

Россия пока не приняла решения о возможном старте работал по подготовке ядерных испытаний. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Ульянов напомнил, что Россия неукоснительно придерживается ДВЗЯИ.

«Работа по сбору и анализу информации уже началась. Рассчитываем, что нынешняя сессия подготовительной комиссии даст дополнительную “пищу для размышлений” на сей счет», — говорится в официальном telegram-канале постпреда. Ульянов подчеркнул, что Россия всегда придерживалась обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Планов отходить от этой установки у страны нет, подчеркнул дипломат.

Ранее пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия привержена запрету ядерных испытаний, но готова провести их в ответ на аналогичные действия другой страны для сохранения паритета. На заседании Совбеза РФ 5 ноября министр обороны Андрей Белоусов предложил провести испытания ядерного оружия, однако Владимир Путин подчеркнул приверженность страны ДВЗЯИ.

