Постпред РФ в Вене ответил на вопрос о сроках начала Россией ядерных испытаний

«Работа по сбору и анализу информации уже началась. Рассчитываем, что нынешняя сессия подготовительной комиссии даст дополнительную “пищу для размышлений” на сей счет», — говорится в официальном telegram-канале постпреда. Ульянов подчеркнул, что Россия всегда придерживалась обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Планов отходить от этой установки у страны нет, подчеркнул дипломат.