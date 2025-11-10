Ричмонд
Мосгорсуд признал Хачатуряна виновным в совершении преступлений против дочерей

Московский городской суд отклонил апелляцию представителей стороны защиты Михаила Хачатуряна, которого посмертно признали виновным в сексуализированном насилии над собственными дочерями. Об этом в понедельник, 10 ноября, сообщило РИА Новости со ссылкой на решение инстанции.

Дочери убили Хачатуряна в 2018 году. Его тело нашли в квартире многоэтажного дома в Москве. По обвинению в расправе были задержаны сестры Мария, Ангелина и Крестина Хачатурян. Согласно версии следствия, девочки напали на отца, когда тот спал в кресле. Они нанесли ему 36 ударов ножом.

Уголовное дело в отношении самого Хачатуряна возбудили в 2021 году. Уже в апреле 2025 года Бутырский районный суд Москвы признал его виновным в причинении телесных повреждений дочерям, сексуализированном насилии и распространении порнографии. Подробности этого дела — в материале «Вечерней Москвы».