Губернатор Кубани объяснил, почему парому Seabridge отказали в заходе в порт Сочи

Напомним, судно дрейфовало у побережья Сочи с 7 ноября, но так и не получило разрешения зайти в российские воды. Накануне паром вернулся в Турцию. Это был первый за 14 лет рейс из Трабзона. Ранее власти Краснодарского края назвали запуск сообщения с Трабзоном преждевременным по соображениям безопасности. Life.ru также писал, что билеты на паром из Сочи в Трабзон стоят от 6,5 тысячи рублей.