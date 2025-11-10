Ричмонд
Губернатор Кубани объяснил, почему парому Seabridge отказали в заходе в порт Сочи

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что инфраструктура Сочи не готова к приёму грузопассажирских судов. В качестве примера он привёл ситуацию с паромом Seabridge, который, прождав более двух суток разрешения на вход в порт, был вынужден вернуться в Турцию. Губернатор уже обратился по этому поводу к руководителю Росморречфлота Андрею Тарасенко.

«Портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов. В пункте пропуска через границу недостаточно мобильных инспекционно-досмотровых комплексов, что существенно повышает уязвимость системы пограничного контроля и может создать риски провоза опасных и запрещенных материалов», — приводит ТАСС слова Кондратьева.

Губернатор подчеркнул, что портовые сооружения расположены в историческом центре Сочи, который отличается оживлённым туристическим и пешеходным движением. Изменение маршрутов паромов может навредить привлекательности города для туристов.

Напомним, судно дрейфовало у побережья Сочи с 7 ноября, но так и не получило разрешения зайти в российские воды. Накануне паром вернулся в Турцию. Это был первый за 14 лет рейс из Трабзона. Ранее власти Краснодарского края назвали запуск сообщения с Трабзоном преждевременным по соображениям безопасности. Life.ru также писал, что билеты на паром из Сочи в Трабзон стоят от 6,5 тысячи рублей.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

