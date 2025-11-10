Суд подтвердил виновность отца сестер Хачатурян в насилии над дочерьми

Сестер Хачатурян задержали в 2018 году после того, как обнаружили тело их отца в квартире на Алтуфьевском шоссе. Как считает следствие, девушки нанесли ему множественные удары ножом и молотком. Спустя несколько дней после задержания Останкинский суд Москвы арестовал девушек, однако позже они были отпущены из СИЗО под запрет определенных действий. Девушкам было запрещено пользоваться мобильной связью и интернетом, общаться между собой и давать комментарии СМИ относительно их уголовного дела. Адвокаты сестер утверждают, что их действия следует квалифицировать не как убийство группой лиц, а как самооборону. В 2020 году прокуратура утвердила обвинение в отношении старших сестер, но дело было возвращено на доработку.