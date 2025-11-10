Трамп заступился за заключенного, которому сбрили дреды

Сообщается, что Лэндор отбывал наказание за хранение наркотиков. Четыре месяца он провел в одной тюрьме, а затем его перевели в другую, где двое сотрудников против воли заключенного обрили его. Отмечается, что у Лэндора при себе имелись документы, которые подтверждали его право носить дреды из-за его вероисповедания — растафарианства.