Трамп заступился за заключенного, которому сбрили дреды

Лэндор подал в суд жалобу на начальника тюрьмы и охранников.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп заступился за право заключенного Дэймона Лэндора носить дреды, пишет The New York Post.

Сообщается, что Лэндор отбывал наказание за хранение наркотиков. Четыре месяца он провел в одной тюрьме, а затем его перевели в другую, где двое сотрудников против воли заключенного обрили его. Отмечается, что у Лэндора при себе имелись документы, которые подтверждали его право носить дреды из-за его вероисповедания — растафарианства.

После этого осужденный подал в суд жалобу на начальника тюрьмы и охранников, обвинив их в нарушении религиозного права, и потребовал денежную компенсацию. Судьи апелляционного суда США пятого округа отказались рассматривать дело, так как в их практике были прецеденты, которые не допускали подобных исков против госслужащих. Тогда администрация Трампа и адвокаты Лэндора призвали Верховный суд разрешить рассмотрение дела.

Ранее сообщалось, что американец Фред Синглтон, приговоренный к казни за убийство, изнасилование и кражу, провел в камере смертников 42 года и умер естественной смертью в возрасте 81 года.

