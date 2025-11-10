Трамп заступился за заключенного, которому сбрили дреды

Американский лидер Дональд Трамп заступился за право заключенного Дэймона Лэндора носить дреды, пишет The New York Post.
Сообщается, что Лэндор отбывал наказание за хранение наркотиков. Четыре месяца он провел в одной тюрьме, а затем его перевели в другую, где двое сотрудников против воли заключенного обрили его. Отмечается, что у Лэндора при себе имелись документы, которые подтверждали его право носить дреды из-за его вероисповедания — растафарианства.
После этого осужденный подал в суд жалобу на начальника тюрьмы и охранников, обвинив их в нарушении религиозного права, и потребовал денежную компенсацию. Судьи апелляционного суда США пятого округа отказались рассматривать дело, так как в их практике были прецеденты, которые не допускали подобных исков против госслужащих. Тогда администрация Трампа и адвокаты Лэндора призвали Верховный суд разрешить рассмотрение дела.
