Мирный житель и боец «Орлана» попали под удары дронов ВСУ в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших в результате атак беспилотников. В селе Белянка Шебекинского округа водитель грузовика «Камаз» получил тяжелые минно-взрывные и осколочные ранения груди, рук и ног при атаке дрона. Мужчина находится в крайне тяжёлом состоянии и проходит операцию в Шебекинской ЦРБ.