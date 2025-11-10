Мирный житель и боец «Орлана» попали под удары дронов ВСУ в Белгородской области

Также в селе Червона Дибровка боец подразделения «Орлан» получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги от детонации FPV-дрона. Он самостоятельно обратился за медицинской помощью в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказывают необходимое лечение.
«В Шебекинском округе в селе Белянка от удара дрона по работающему в поле “Камазу” ранен водитель. Также в округе в селе Червона Дибровка в результате детонации FPV-дрона боец “Орлана” получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги», — написал Гладков в Telegram-канале.
В Белгородском районе и Грайворонском округе зафиксированы разрушения гражданских объектов. В результате атаки дронов пострадали частные дома, автомобили и склад. Информация о масштабах ущерба уточняется.
На днях сообщалось, что система энерго- и теплоснабжения Белгорода получила серьёзные повреждения после ракетного обстрела со стороны ВСУ. В результате обстрела без света остались более 20 тысяч человек.
