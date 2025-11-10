Ричмонд
В курганском селе загорелся дом из-за поджога

В селе Боровлянка Белозерского округа в Курганской области подожгли дом. Его потушили пожарные. Об этом рассказали представители МЧС России в регионе.

«Нежилой дом загорелся в Боровлянке. Огонь потушили пять огнеборцев и две единицы техники. Предварительная причина: поджог», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Ранее в Сафакулевском округе Курганской области загорелся жилой дом из-за поджога. Пожар в доме на 80 квадратах тушили семь специалистов и три единицы техники.