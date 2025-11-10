Силы ПВО за восемь часов уничтожили семь дронов ВСУ над тремя регионами России

Средства противовоздушной обороны армии России уничтожили семь дронов Вооруженных сил Украины за восемь часов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ в понедельник, 10 ноября.
«В период с 12.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.
Пять беспилотников было уничтожено над территорией Брянской области, еще по одному дрону — над Курской областью и территорией Республики Крым.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Минобороны, что российские военнослужащие нанесли групповой удар высокоточным оружием по военным аэродромам и складам ВСУ. Удар был совершен в ночное время с применением ракетных комплексов «Кинжал».