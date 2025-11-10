Ричмонд
Силы ПВО за восемь часов уничтожили семь дронов ВСУ над тремя регионами России

Российские силы ПВО уничтожили семь украинских дронов над Крымом, Брянской и Курской областями.

Источник: Комсомольская правда

Средства противовоздушной обороны армии России уничтожили семь дронов Вооруженных сил Украины за восемь часов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ в понедельник, 10 ноября.

«В период с 12.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Пять беспилотников было уничтожено над территорией Брянской области, еще по одному дрону — над Курской областью и территорией Республики Крым.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Минобороны, что российские военнослужащие нанесли групповой удар высокоточным оружием по военным аэродромам и складам ВСУ. Удар был совершен в ночное время с применением ракетных комплексов «Кинжал».