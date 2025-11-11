Ричмонд
Курьер мошенников обманул 83-летнюю калининградку на 100 тысяч рублей

В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении курьера телефонных аферистов.

Молодой человек из Багратионовского района, откликнувшись на заманчивое предложение о работе в интернете, стал сборщиком денег у обманутых пенсионеров.

По версии следствия, в августе 2025 года злоумышленник похитил 100 тысяч рублей у 83-летней жительницы города. Пожилой женщине позвонили лже-следователи и сообщили, что её правнучка попала в ДТП, потребовав срочный выкуп для избежания уголовной ответственности.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением уже направлено в Центральный районный суд.