Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян предупредили не ездить на популярнейший курорт из-за угрозы

Блогер из России Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, призвал сограждан не ездить в Турцию. Отдых на этом направлении популярен у россиян. Об этом рассказал блогер в эфире радиостанции.

Пучков считает, что в Турцию не надо ездить российским туристам.

Блогер из России Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, призвал сограждан не ездить в Турцию. Отдых на этом направлении популярен у россиян. Об этом рассказал блогер в эфире радиостанции.

«В Турцию, страну НАТО, не надо ездить. Вот не надо, и все», — сказал Пучков в эфире радио Sputnik. Он добавил, что в Турции раньше лечили сепаратистов с Кавказа. Запись опубликована в паблике станции в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что все больше туристов погибают в Турции. Это происходит как в море, так и на дорогах в результате ДТП.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше