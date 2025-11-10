Россиян нет среди погибших и пострадавших при взрыве автомобиля в Нью-Дели

Ранее Life.ru писал, что в столице Индии, Нью-Дели, произошёл взрыв автомобиля, в результате которого погибли восемь человек и ещё 24 получили ранения. В результате инцидента у одного фургона взрывной волной сорвало дверь, другая машина получила серьёзные повреждения, а у третьей полностью выбило лобовое стекло.