Двое мужчин погибли при взрыве гранаты во время спора в Кабардино-Балкарии

Двое жителей Баксана погибли при взрыве ручной гранаты, которую один из них привел в действие во время спора из-за долгов. Об этом в понедельник, 10 ноября, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета (СК) России по Кабардино-Балкарии.