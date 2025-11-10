Двое мужчин погибли при взрыве гранаты во время спора в Кабардино-Балкарии

Двое жителей Баксана погибли при взрыве ручной гранаты, которую один из них привел в действие во время спора из-за долгов. Об этом в понедельник, 10 ноября, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета (СК) России по Кабардино-Балкарии.
По словам представителей ведомства, инцидент произошел вечером 8 ноября около ворот частного дома по улице Тамбиева. Оба мужчины скончались на место от полученных травм. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о незаконном обороте взрывчатке и убийстве общеопасным способом.
— Следователями устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, также выясняются обстоятельства приобретения взрывного устройства, — передает официальный Telegram-канал республиканского управления СК.
Другой случай произошел в Калужской области, где мужчина по имени Дмитрий Ленин погиб при детонации снаряда времен Великой Отечественной войны.