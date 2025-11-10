Из-за гигантских волн на острове Тенерифе пострадали 15 человек

Гигантские волны, обрушившиеся на побережье в Европе, унесли несколько жизней. Информация об этом появилась в издании Cronica Balear.
Происшествия случились на пляжах испанского острова Тенерифе 8 ноября. Вначале мощная волна накрыла группу из шести французских туристов, отдыхавших в районе Роке-де-лас-Бодегас. Одну женщину пришлось госпитализировать. Позже на пляже Эль-Кабесо было найдено тело мужчины, его не смогли реанимировать.
Впоследствии, с пирса в Пуэрто-де-ла-Крус волны унесли в море десятерых, у одной из пострадавших произошла остановка сердца. Кроме того, стало известно, что в районе пляжа Чарко-дель-Вьенто в воду упал мужчина. Пострадавшего доставили на берег на вертолете, но врачи зафиксировали его смерть. Всего за один день от непогоды пострадали не менее 15 человек.
Ранее сообщалось, что на Канарах трех пенсионеров смыло в море и на буе вынесло к другому острову.