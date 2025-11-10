Из-за гигантских волн на острове Тенерифе пострадали 15 человек

Впоследствии, с пирса в Пуэрто-де-ла-Крус волны унесли в море десятерых, у одной из пострадавших произошла остановка сердца. Кроме того, стало известно, что в районе пляжа Чарко-дель-Вьенто в воду упал мужчина. Пострадавшего доставили на берег на вертолете, но врачи зафиксировали его смерть. Всего за один день от непогоды пострадали не менее 15 человек.