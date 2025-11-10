В Горловке при ударе украинского БПЛА пострадали два человека

Два человека получили ранения 9 ноября при ударе украинских БПЛА по Горловке в ДНР, сообщил в своем Telegram-канале мэр Иван Приходько.
Он рассказал, что дроны ВСУ атаковали людей на дороге между жилым массивом «Комсомолец» и поселком шахты «19/20».
«По уточненной информации были ранены два мирных жителя Горловки», — написал мэр.
Напомним, 17 октября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что при ударе ВСУ из американских РСЗО HIMARS по Горловке погибла мирная жительница, еще два человека получили ранения.
