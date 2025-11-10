МВД Индии: жертвами взрыва автомобиля в Нью-Дели стали восемь человек

Ранее сообщалось о взрыве автомобиля в Нью-Дели. СМИ сообщили о восьми погибших и 24 пострадали из-за взрыва. Отмечалось, что в результате инцидента загорелись еще несколько автомобилей. Позднее стало известно, что полицейские задержали владельца машины, которая взорвалась в столице Индии.