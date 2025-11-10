Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД Индии: жертвами взрыва автомобиля в Нью-Дели стали восемь человек

Инцидент произошел около исторической цитадели «Красный Форт».

Источник: Аргументы и факты

Восемь человек погибли в результате взрыва автомобиля в индийской столице, еще несколько пострадали, сообщил глава МВД Индии Амит Шах.

«Согласно информации, полученной из больниц, на данный момент погибли восемь человек», — приводит его слова агентство ANI.

Шах сообщил, что также есть пострадавшие. По словам министра, взрывом повредило порядка трех-четырех автомобилей.

По данным полиции, автомобиль Hyundai i20 взорвался около 19. 00 по местному времени (16:30 по мск) у Красного форта в Дели.

Ранее сообщалось о взрыве автомобиля в Нью-Дели. СМИ сообщили о восьми погибших и 24 пострадали из-за взрыва. Отмечалось, что в результате инцидента загорелись еще несколько автомобилей. Позднее стало известно, что полицейские задержали владельца машины, которая взорвалась в столице Индии.