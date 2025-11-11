В Жамбылской области расследуют смерть 16-летнего студента

В полиции подчеркнули, что подробности инцидента не разглашаются в интересах следствия. Вместе с тем соседи предполагают, что причиной трагедии могла стать случайная ссора или бытовая ситуация — якобы в день гибели подросток переставлял автомобили во дворе и повредил один из них.