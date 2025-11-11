Ричмонд
В Жамбылской области расследуют смерть 16-летнего студента

В Жамбылской области полиция проводит расследование по факту гибели 16-летнего подростка.

Источник: Курсив

По информации КТК, трагедия произошла в селе Сарыкемер, расположенном примерно в 20 километрах от Тараза. Тело студента Байзакского колледжа обнаружили в хозяйственной постройке рядом с домом — по предварительным данным, он совершил самоубийство.

В полиции подчеркнули, что подробности инцидента не разглашаются в интересах следствия. Вместе с тем соседи предполагают, что причиной трагедии могла стать случайная ссора или бытовая ситуация — якобы в день гибели подросток переставлял автомобили во дворе и повредил один из них.

Известно, что семья погибшего — многодетная, но характеризуется как благополучная.

Ранее в регионе уже фиксировались случаи суицидов и смертельных драк среди подростков. После череды подобных происшествий в область приезжала республиканская комиссия во главе с омбудсменом Динарой Закиевой. По итогам проверки было выявлено более 200 фактов буллинга и вымогательства среди несовершеннолетних, при этом Байзакский район вошел в число наиболее проблемных.

Как сообщил и.о. начальника следственного управления Департамента полиции Жамбылской области Сейтжан Уйсенбаев, по факту смерти несовершеннолетнего в Байзакском районе возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время проводится расследование по установлению всех обстоятельств произошедшего. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, иные сведения не подлежат разглашению», — добавил Уйсенбаев.