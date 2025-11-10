Вашингтон продлил санкции против российских и иранских операций в Сирии

«Закон Цезаря» — это американский законодательный акт, предусматривающий санкции против представителей прежнего сирийского руководства, в том числе против экс-президента Башара Асада, в связи с обвинениями в совершении военных преступлений против сирийского народа. Сейчас в Вашингтоне намерены постепенно ослаблять санкционные ограничения, действующие в отношении Сирии.