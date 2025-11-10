Ричмонд
Индийские НПЗ приостановили импорт нефти из России

Два индийских нефтеперерабатывающих завода приобрели пять миллионов баррелей сырой нефти на спотовых рынках через тендеры. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Закупки сделаны в рамках поиска альтернативы российским поставкам.

Индия определилась с альтернативой российской нефти.

Закупки сделаны в рамках поиска альтернативы российским поставкам.

«Hindustan Petroleum (HPCL) приобрела по два миллиона баррелей американской нефти марки West Texas Intermediate и нефти марки Murban из Абу-Даби с поставкой в январе», — пишет издание. При этом Mangalore Refinery and Petrochemicals (MRPL) купила миллион баррелей марки Basra Medium с поставкой 1 — 7 января.

Индийские компании ищут новые источники углеводородов после того, как США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний. MRPL и HPCL уже приостановили импорт из России.

Ранее Indian Oil Corp возобновила закупки российской нефти (3,5 миллиона баррелей с поставкой в декабре). В компании заявили о намерении продолжать покупать углеводороды у России.