Индийские НПЗ приостановили импорт нефти из России

Два индийских нефтеперерабатывающих завода приобрели пять миллионов баррелей сырой нефти на спотовых рынках через тендеры. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Закупки сделаны в рамках поиска альтернативы российским поставкам.