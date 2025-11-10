В Минске произошло ДТП с участием нетрезвого водителя каршеринга

Госавтоинспекция напоминает, что за езду в нетрезвом виде мера административного взыскания зависит от концентрации спирта в крови или его паров в выдыхаемом воздухе: до 0,8 промилле — штраф в размере 100 базовых величин с лишением права управления сроком на три года; свыше 0,8 промилле — 200 базовых величин с лишением права управления сроком на пять лет.