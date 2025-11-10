В Минске произошло ДТП с участием нетрезвого водителя каршеринга

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДТП с участием нетрезвого водителя каршеринга произошло в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Накануне 35-летний водитель каршерингового автомобиля Volkswagen, двигаясь по проспекту Независимости, отвлекся от управления транспортным средством, въехал в зону производства дорожных работ и совершил столкновение с прицепом прикрытия.
Физическое состояние водителя вызвало подозрение у прибывших на место происшествия сотрудников отдела ГАИ Первомайского РУВД Минска. Мужчину доставили на медицинское освидетельствование.
Госавтоинспекция напоминает, что за езду в нетрезвом виде мера административного взыскания зависит от концентрации спирта в крови или его паров в выдыхаемом воздухе: до 0,8 промилле — штраф в размере 100 базовых величин с лишением права управления сроком на три года; свыше 0,8 промилле — 200 базовых величин с лишением права управления сроком на пять лет.
За повторное в течение года после наложения административного взыскания совершение данного правонарушения предусмотрена уголовная ответственность. -0-