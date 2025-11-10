Подозреваемые в попытке теракта в СИЗО Ростова-на-Дону признали вину

Подозреваемые в попытке теракта в одном из СИЗО Ростова-на-Дону признали свою вину. Первые слушания по существу состоялись в Южном окружном военном суде, сообщает агентство «Интерфакс».
По информации агентства, уголовное дело было возбуждено в октябре 2025 года в отношении трех человек. Под следствием оказались гражданин России, осужденный по делу о госизмене, а также двое граждан Украины — диверсант и боец нацбатальона «Айдар»* (запрещенная в России террористическая организация).
По версии следствия, один из подозреваемых решил совершить теракт в СИЗО и предложил двоим другим заключенным совместное участие в преступлении.
Уточняется, что до этого гражданин России был осужден в 2024 году на 21 год колонии особого режима по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). Также ему инкриминировали попытку теракта в Севастополе (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) и прохождение обучения в целях ведения террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ).
Приговор украинскому диверсанту вынесли 2025 году в Южном окружном военном суде. Тогда суд назначил экстремисту 26 лет колонии строгого режима за серию диверсий на территории ДНР. Участника нацбатальона также осудили в 2025 году, он получил 18 лет лишения свободы.
нацбатальон «Айдар»* — запрещенная в России террористическая организация.
