Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На севере Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6

Эпицентр находился в 114 км к юго-западу от города Копьяпо.

Источник: Аргументы и факты

В Чили зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,6, передает пресс-служба Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Уточняется, что эпицентр находился в 29 км к северо-западу от города Антофагаста, население которого составляет 309 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 25 километров.

При этом Европейско-средиземноморский сейсмологический центр не располагает информацией о пострадавших и разрушениях.

Напомним, что 6 ноября у берегов Камчатки было зафиксировано 25 афтершоков магнитудой до 6,4, один из которых ощущался в населенных пунктах.