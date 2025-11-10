На севере Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6

В Чили зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,6, передает пресс-служба Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Уточняется, что эпицентр находился в 29 км к северо-западу от города Антофагаста, население которого составляет 309 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 25 километров.
При этом Европейско-средиземноморский сейсмологический центр не располагает информацией о пострадавших и разрушениях.
Напомним, что 6 ноября у берегов Камчатки было зафиксировано 25 афтершоков магнитудой до 6,4, один из которых ощущался в населенных пунктах.