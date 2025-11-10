В Ливане освободили сына экс-президента Каддафи Ганнибала после 10 лет тюрьмы

Газета Asharq Al-Awsat 6 ноября со ссылкой на источники сообщала, что ливанский суд принял решение об освобождении спустя 10 лет заключения пятого сына бывшего лидера Ливии, 50-летнего Ганнибала Каддафи, и снижении залога за него с $11 млн до $900 тыс. Вердикт, как уточняется, вынесли после двухчасового заседания, на котором подсудимый отвечал на вопросы в присутствии его адвокатов и обвиняющей стороны.