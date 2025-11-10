Ричмонд
В Ливане освободили сына экс-президента Каддафи Ганнибала после 10 лет тюрьмы

Ливанские власти спустя 10 лет заключения освободили из тюрьмы Ганнибала Каддафи, сына умершего лидера страны Муаммара Каддафи, который отбывал срок в связи с похищением и исчезновением имама Мусы ас-Садра и других в Ливии. Об этом 10 ноября сообщает телеканал CNN Arabic.

Источник: AP 2024

Уточняется, что Ганнибал Муаммар Каддафи был освобожден из тюрьмы сил внутренней безопасности после того, как его адвокаты внесли залог в размере $893 тыс. Сначала сторона защиты обратилась в главное управление общественной безопасности, чтобы урегулировать правовой статус заключенного, как и всех задержанных иностранцев.

«После этого решение о его освобождении было передано начальнику тюрьмы, и он был отпущен на свободу», — отмечается в сообщении.

Газета Asharq Al-Awsat 6 ноября со ссылкой на источники сообщала, что ливанский суд принял решение об освобождении спустя 10 лет заключения пятого сына бывшего лидера Ливии, 50-летнего Ганнибала Каддафи, и снижении залога за него с $11 млн до $900 тыс. Вердикт, как уточняется, вынесли после двухчасового заседания, на котором подсудимый отвечал на вопросы в присутствии его адвокатов и обвиняющей стороны.