Власти Соликамска решили судьбу дома с рухнувшими перекрытиями. Фото

В Соликамске (Пермский край) отремонтируют дом, где частично обрушился потолок. Об этом сообщил мэр города Александр Русанов.

Выездная комиссия обследовала квартиру, где произошло ЧП.

«По итогам заседания комиссии по ЧС было принято решение выделить дополнительные средства для проведения в сжатые сроки работ по ремонту кровли и перекрытий. Собственникам квартиры вновь было предложено на время работ переехать в маневренный жилищный фонд, но они отказались», — написал Русанов в своем telegram-канале.

Инцидент произошел 8 ноября в доме № 23 по улице Володарского. В краевом СУ СКР завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о результатах разбирательства. URA.RU уже рассказывало, что здание 1954 года постройки не значится в реестре аварийных.

Окончательное решение по проблемному дому было принято на собрании комиссии по ЧС.