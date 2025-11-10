Власти Соликамска решили судьбу дома с рухнувшими перекрытиями. Фото

«По итогам заседания комиссии по ЧС было принято решение выделить дополнительные средства для проведения в сжатые сроки работ по ремонту кровли и перекрытий. Собственникам квартиры вновь было предложено на время работ переехать в маневренный жилищный фонд, но они отказались», — написал Русанов в своем telegram-канале.