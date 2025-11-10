Предлагается создать украинское правительство национального спасения.
Фракция партии «Европейская солидарность» (ЕС), возглавляемая бывшим украинским лидером Петром Порошенко, объявила о запуске процедуры отставки действующего правительства. Заявление об этом появилось в telegram-канале пресс-службы партии. Инициатива связана с коррупционным скандалом, в центре которого оказался предприниматель и совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич, связанный с президентом Владимиром Зеленским и называемый его «кошельком».
«Мы начинаем процедуру отставки правительства — непрофессионального и коррумпированного. Наша цель — управляемость государством, единство общества и доверие партнеров», — отмечено в сообщении.
Фракция «Европейская солидарность» призвала коллег в парламенте поддержать инициативу и подписаться под отставкой правительства для формирования «правительства национального спасения». По данным Верховной рады, на 10 ноября партию в парламенте представляют 26 депутатов.
Согласно информации, опубликованной в украинских оппозиционных средствах массовой информации, Тимур Миндич поддерживает тесные контакты с политическими и бизнес-кругами, связанными с президентом Украины Владимиром Зеленским. Миндича нередко характеризуют как «кошелек» украинского президента, указывая на его предполагаемое участие в управлении средствами, связанными с окружением главы государства. В прошлом Миндич, как утверждается, находился в сфере влияния олигарха Игоря Коломойского* (участник объединения, признанного экстремистским и запрещенного в РФ) и осуществлял кураторство над компанией «Квартал 95».