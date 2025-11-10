Согласно информации, опубликованной в украинских оппозиционных средствах массовой информации, Тимур Миндич поддерживает тесные контакты с политическими и бизнес-кругами, связанными с президентом Украины Владимиром Зеленским. Миндича нередко характеризуют как «кошелек» украинского президента, указывая на его предполагаемое участие в управлении средствами, связанными с окружением главы государства. В прошлом Миндич, как утверждается, находился в сфере влияния олигарха Игоря Коломойского* (участник объединения, признанного экстремистским и запрещенного в РФ) и осуществлял кураторство над компанией «Квартал 95».