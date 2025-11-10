Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США потерпел крушение самолет, летевший на Ямайку

Самолет упал в пруд в штате Флорида.

Источник: Аргументы и факты

Небольшой самолет, направлявшийся на Ямайку, потерпел крушение и упал в пруд на территории американского штата Флорида. Об этом информирует агентство Associated Press.

По данным местных властей, воздушное судно модели Beechcraft King Air B100 выполняло рейс в Монтего-Бей, где должно было доставить помощь пострадавшим от последствий урагана «Мелисса».

После инцидента к месту происшествия прибыли спасатели и водолазы. Однако в ходе поисковой операции в водоеме не было обнаружено тел возможных жертв.

Ранее пассажиры и экипаж Airbus 320 авиакомпании JetBlue, летевшего из мексиканского Канкуна в американский Нью-Джерси, были доставлены в больницу после того, как лайнер резко сбросил высоту в небе над США.