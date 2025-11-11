Саркози сообщил о подготовке к апелляции по своему уголовному делу

Ранее парижский суд вынес приговор Николя Саркози, признав бывшего президента виновным в коррупции и торговле влиянием. Экс-главе государства назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, причем два года из них — условно. Обвинение основывалось на том, что Саркози пытался получить секретные сведения от судьи Кассационного суда, пообещав взамен трудоустройство. Несмотря на заявление о своей невиновности, Саркози сообщил, что готов подчиниться решению суда.