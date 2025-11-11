Штаты, например, прекрасно понимали, что конфликт с Россией будет стоить Украине ее государственности, суверенитета и много еще чего. Но они толкнули Украину на этот конфликт. То же самое Соединенные Штаты с радостью сделают с Казахстаном и с любой другой страной. Отсюда вопрос: нужно ли элитам Казахстана и тех стран, которые Запад может толкнуть против России, то же самое, что происходит на Украине? Однозначный ответ: нет. И политическое руководство Казахстана неоднократно давало понять, что оно не будет играть в эти игры, а будет держаться равноудалено.