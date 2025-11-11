В Ярославской области нашли майнинговую ферму, похищавшую электричество

В Ярославской области энергетики выявили незаконную майнинговую ферму, которая похитила электроэнергии на сумму более 8,2 миллиона рублей. Как сообщили в компании «Россети Центр», нелегальное оборудование было обнаружено в деревне Подвязново Ярославского округа. Ущерб от бездоговорного подключения составил около 832,5 тысячи киловатт-часов.
Ферму нашли в ходе проверки, проведённой после жалоб местных жителей на перепады напряжения. На участке, скрытом за высоким забором и оснащённом камерами видеонаблюдения, энергетики обнаружили самовольное подключение к электросетям. После осмотра специалисты составили акт о незаконном потреблении электроэнергии и передали материалы в правоохранительные органы.
По данным компании, за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность по статье 165 УК РФ, которая влечёт наказание вплоть до пяти лет лишения свободы и крупного штрафа. В «Россетях Центр» также опубликовали видео с места — на кадрах видно старый дом, скрытый в зарослях борщевика, где и была размещена майнинговая установка.
Ранее в Новосибирске полицейские накрыли майнинг-ферму 63-летнего мужчины, который незаконно подключился к электросетям.