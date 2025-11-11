Почему в СНГ боятся победы России на Украине

Политические элиты в странах Центральной Азии опасаются, что в случае абсолютной победы России в украинском конфликте, на постсоветском пространстве начнется радикальный пересмотр границ. Однако, напомнил Пилько, Россия никогда не предъявляла ни к одной бывшей советской республике территориальных претензий. То, что произошло с Украиной, по словам эксперта, «уникальный случай». «Никто даже не занимался бы перекройкой границ, если бы там не установился неонацистский режим, который подвергает русскоязычное население репрессиям. Но даже понимая это, многие политики в СНГ думают о том, что будет дальше», — отметил политолог.