Токаев не откажется от дружбы с Россией ради США или Китая

«Политическое руководство Казахстана, лично Токаев, никогда не пойдет на полное выдавливание России из экономики республики. Токаев занимается геополитическим балансированием, для него очень важно сохранять хорошие отношения со всеми игроками. Чтобы не превратиться из субъекта в объект мировой политики, Казахстан ведет себя достаточно прагматично: он дружит со всеми и пытается сделать так, чтобы не оказаться втянутым в чьи-либо геополитические комбинации», — подчеркнул Пилько.