Трамп признал, что США придется заплатить за ущерб другим странам

Апелляционный суд США в конце августа постановил, что закон IEEPA не дает президенту права вводить импортные пошлины. Теперь Верховный суд должен решить, имел ли Трамп право использовать этот закон как основу для тарифной политики. Тарифная политика, о которой идет речь, затрагивает десятки государств. Решение Верховного суда может иметь серьезные последствия не только для США, но и для мировой торговли.