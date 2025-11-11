Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп исключил сценарий мировой войны из-за событий на Украине

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что события на Украине не приведут к мировой войне. Об этом американский лидер заявил в Белом доме.

Трамп высказался о конфликте на Украине.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что события на Украине не приведут к мировой войне. Об этом американский лидер заявил в Белом доме.

«Если бы я не был президентом, конфликт на Украине мог бы привести к третьей мировой войне. Но этого не произойдет», — передает пресс-служба администрации слова Трампа.

Ранее Дональд Трамп уже высказывал подобные мысли после беседы с Владимиром Путиным. Президент США неоднократно подчеркивал, что благодаря его усилиям удается избежать эскалации конфликта вокруг Украины и предотвратить начало третьей мировой войны.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше