Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США объявили наказание для Индии за закупки российской нефти

США сохраняют высокие таможенные пошлины в отношении Индии из-за того, что страна не прекращает закупать нефть у России. С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп.

В Вашингтоне видят угрозу в закупке российской нефти мировыми державами.

США сохраняют высокие таможенные пошлины в отношении Индии из-за того, что страна не прекращает закупать нефть у России. С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп.

«Сейчас пошлины очень высокие (против Индии — прим. URA.RU). Это из-за российской нефти», — сказал Трамп в ходе церемонии принесения присяги послом США в Индии.

Ранее президент США Дональд Трамп уже заявлял в Белом доме о сохранении высоких пошлин в отношении Индии из-за продолжения закупок ею российской нефти. Теперь он вновь подтвердил эту позицию во время церемонии принесения присяги послом США в Индии.

URA.RU писало ранее, что два индийских нефтеперерабатывающих завода приостановили импорт топлива из РФ после введения американских ограничений. При это другая госкорпорация продолжает скупать российскую нефть, несмотря на давление США.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше