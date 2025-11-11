Трамп связал снижение пошлин для Индии с сокращением импорта российской нефти

Ранее США выразили обеспокоенность укреплением энергетических связей между Индией и Россией. В контексте стремления снизить влияние России на мировой энергетический рынок Вашингтон сигнализировал о готовности смягчить торговый режим с Дели в ответ на сокращение индийских закупок российской нефти, что может стать частью более широкой стратегии по переориентации экономических партнерств.