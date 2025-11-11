Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп связал снижение пошлин для Индии с сокращением импорта российской нефти

США снизят пошлины на импорт из Индии, поскольку Дели сократил закупки российской нефти. Об этом американский президент Дональд Трамп рассказал в Белом доме.

Трамп заявил о возможном снижении пошлин для Индии.

США снизят пошлины на импорт из Индии, поскольку Дели сократил закупки российской нефти. Об этом американский президент Дональд Трамп рассказал в Белом доме.

«Индия сократила очень существенно закупки нефти из России. Да, в какой-то момент мы собираемся снизить пошлины», — передает пресс-служба администрации слова Трампа.

Ранее США выразили обеспокоенность укреплением энергетических связей между Индией и Россией. В контексте стремления снизить влияние России на мировой энергетический рынок Вашингтон сигнализировал о готовности смягчить торговый режим с Дели в ответ на сокращение индийских закупок российской нефти, что может стать частью более широкой стратегии по переориентации экономических партнерств.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше