Трамп связал снижение пошлин для Индии с сокращением импорта российской нефти

Трамп заявил о возможном снижении пошлин для Индии.
США снизят пошлины на импорт из Индии, поскольку Дели сократил закупки российской нефти. Об этом американский президент Дональд Трамп рассказал в Белом доме.
«Индия сократила очень существенно закупки нефти из России. Да, в какой-то момент мы собираемся снизить пошлины», — передает пресс-служба администрации слова Трампа.
Ранее США выразили обеспокоенность укреплением энергетических связей между Индией и Россией. В контексте стремления снизить влияние России на мировой энергетический рынок Вашингтон сигнализировал о готовности смягчить торговый режим с Дели в ответ на сокращение индийских закупок российской нефти, что может стать частью более широкой стратегии по переориентации экономических партнерств.